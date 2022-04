Jaklitscheva s slovenskimi gospodarstveniki o povezovanju

Ljubljana, 12. aprila - Predstavniki slovenskih gospodarskih zbornic in organizacij po svetu so s predstavniki gospodarskih struktur v Sloveniji na današnjem virtualnem srečanju razpravljali o možnostih formalizacije sodelovanja. Na srečanju je sodelovala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Poseben poudarek so na tokratnem, drugem srečanju namenili predstavitvi ter izmenjavi mnenj o možnostih formalizacije sodelovanja po modelu Združenja zbornic Alpe Adria (NAAN), ki ga je udeležencem prikazal izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček.

Kot so zapisali na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, bi bili na ta način postavljeni stabilni sistemski temelji za delo, obenem pa bi tovrstno povezovanje omogočilo tudi bolj poglobljeno in konkretno sodelovanje v okviru posameznih gospodarskih panog.

Na srečanju so sodelovali predsedniki Slovenske gospodarske zveze v Celovcu, Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu, Slovensko argentinske gospodarske zbornice, Gospodarske zbornice Slovenija-Brazilija (Slobraz), Slovenske globalne poslovne povezave in Slovensko-kanadske gospodarske zbornice.

S strani gospodarskih struktur Slovenije pa so se sestanka udeležili predstavniki Gospodarske zbornice Slovenija, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, agencije Spirit Slovenija, ministrstva za zunanje zadeve in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter slovenski veleposlaniki v Argentini, Braziliji in Avstraliji, generalna konzulka v Clevelandu in namestnik slovenskega veleposlanika v Kanadi. Sestanku se je pridružil tudi predsednik Svetovnega slovenskega kongresa.