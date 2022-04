Predstavniki KUL in Gibanja Svoboda na okrogli mizi za takojšnjo spremembo zakona o RTV

Ljubljana, 12. aprila - Predstavniki strank KUL in Gibanja Svoboda so se na okrogli mizi o posegih politike v javne medije in pomenu ohranjanja neodvisnih in svobodnih medijev danes zavzeli za umik vsakršne politike iz medijev. Med prvimi koraki po volitvah v DZ pa napovedujejo spremembo zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), da bo "javni servis spet postal javen".