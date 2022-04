Kijev pogajanja z Rusijo označil za izjemno težka

Kijev, 12. aprila - Pogajanja med Ukrajino in Rusijo o končanju vojne se nadaljujejo, a so "izjemno težka", se je danes na izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina, da so pogajanja v slepi ulici, odzval svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.