Osebnost leta 2021 na Postojnskem Dragan Babuder

Postojna, 12. aprila - V Postojni so minuli konec tedna podelili priznanje Ona ali on za leti 2020 in 2021. Priznanje za leto 2020 si je po mnenju poslušalcev postojnskega Radia 94 prislužil zgodovinar Ivan Simčič, za leto 2021 pa je bil nagrajen profesor zdravstvene nege na srednji šoli v Postojni Dragan Babuder.