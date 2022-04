Še danes mogoča prijava za glasovanje po pošti na parlamentarnih volitvah

Ljubljana, 13. aprila - Pred volitvami v državni zbor lahko oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, in tisti, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, še danes okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.