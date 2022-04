Ljubljana, 17. aprila - Z današnjo tretjo finalno tekmo se je končala sezona tretjega najmočnejšega hokejskega regionalnega tekmovanja v Sloveniji. V finalu lige IHL sta igrala Triglav Kranj in Slavija Junior, prvaki pa so Kranjčani, ki so danes v Zalogu zmagali s 4:2, skupno pa z 2:1 v zmagah.