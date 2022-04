Zelenski ruske vojake obtožil posilstev ukrajinskih žensk in deklet

Kijev, 12. aprila - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes dejal, da so dobili poročila o več sto primerih posilstev, ki so jih v Ukrajini na ozemljih, od koder se je nedavno umaknila ruska vojska, zagrešili ruski vojaki. V videonagovoru litovskemu parlamentu je Zelenski dejal, da so bili žrtve spolnih napadov tudi majhni otroci.