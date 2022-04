Vlada sprejela poslovni in finančni nart javnega sklada za kulturne dejavnosti za letos

Ljubljana, 12. aprila - Vlada je na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela program dela - poslovni in finančni načrt Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti za letošnje leto. Skupna višina sredstev za izvedbo programa dela iz državnega proračuna znaša do 5,25 milijona evrov.