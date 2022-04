Na gradu Kromberk o življenju v Novi Gorici pred dobrega pol stoletja

Nova Gorica, 12. aprila - Na gradu Kromberk danes odpirajo razstavo Go S50-60 o Novi Gorici in njenih prebivalcih v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, ki sta si jo zamislila kustosa Goriškega muzeja David Kožuh in Rok Bavčar. Fotografije o življenju v mestu nekoč in danes, novejše fotografije na razstavi služijo za primerjavo z zgodovinskimi iz izbranega obdobja.