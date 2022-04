Na postaji podzemne železnice v Brooklynu neznanec ustrelil več ljudi

New York, 12. aprila - Na postaji podzemne železnice v Brooklynu je med jutranjo konico moški s plinsko masko na obrazu, oblečen v oranžen delavski kombinezon, ustrelil več ljudi, nato pa pobegnil s kraja zločina. Newyorški gasilci in policija so sporočili, da je bilo ranjenih najmanj 13 ljudi.