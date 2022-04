Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 12. aprila - Tečaji vrednostnih papirjev na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja obarvani v zeleno. Med vlagatelji kljub vesti, da se je letna inflacija na ravni maloprodajnih cen v ZDA marca okrepila še za 0,6 odstotne točke in dosegla 8,5 odstotka, vlada pozitivno razpoloženje.