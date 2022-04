Odprli prenovljeno in povečano največjo žago v Sloveniji

Slovenske Konjice, 12. aprila - V Ločah pri Slovenskih Konjicah so danes odprli prenovljeno in povečano Žago Cugmajster, ki je največja žaga v Sloveniji. Resorni minister Zdravko Počivalšek je dejal, da so takšne investicije - ta je vredna okoli tri milijone evrov, od tega je bilo 1,34 milijona evrov evropskih sredstev - najboljši način za povečevanje vrednosti slovenskega lesa.