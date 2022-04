STA soočenje: Stranke za prenovo učnih načrtov in povečanje sredstev za znanost

Ljubljana, 13. aprila - Stranke in kandidatne liste, ki se bodo na volitvah potegovale za vstop v DZ, se strinjajo, da je treba dvigniti javna sredstva za znanost, večinoma vsaj na en odstotek bruto domačega proizvoda (BDP). V večini se zavzemajo tudi za prenovo in posodobitev učnih načrtov v šolah, predvsem v luči digitalizacije in izzivov, ki družbo čakajo v prihodnje.