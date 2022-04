Realne plače britanskih delavcev z največjim padcem po letu 2013

London, 12. aprila - Realne plače britanskih delavcev so se znižale najbolj v zadnjih devetih letih, potem ko so se življenjski stroški precej zvišali, kažejo podatki statističnega urada ONS. Ta je ugotovil, da so plače brez upoštevanja nagrad v trimesečju, ki se je končalo februarja, realno upadle za 1,8 odstotka.