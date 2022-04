MZZ: Za glasovanje na veleposlaništvu v Moskvi ni zagotovila tajnosti glasovanja in anonimnosti volivcev

Ljubljana, 12. aprila - Zunanje ministrstvo je sporočilo, da zaradi aktualnih razmer ni zagotovila, da bi bila spoštovana tajnost glasovanja in anonimnost volivcev na glasovanju za volitve v DZ na veleposlaništvu RS v Moskvi. Prav tako ni logističnih možnosti za pošiljanje varovanih pošiljk iz Rusije in obratno, so potrdili tudi na Pošti Slovenije.