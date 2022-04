Poročna slavja prvič po dveh letih brez omejitev, organizatorji pričakujejo večje število porok

Ljubljana, 17. aprila - Epidemija covida-19 je prekrižale načrte številnim parom, ki so se v zadnjih dveh letih želeli poročiti. Poročna slavja so potekala v znamenju ukrepov, nekaj časa pa so bila poročna slavja celo prepovedana. Letos zaradi sproščanja ukrepov načrtovalci porok in znane poročne lokacije pričakujejo večje število porok in pokritje izpada prihodkov.