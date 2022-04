Moški, ki je grozil, da bo ubil španskega premierja, obsojen na zapor

Madrid, 12. aprila - Špansko sodišče je na sedem let in pol zapora obsodilo ljubitelja orožja, ki je grozil, da bo ubil socialističnega predsednika vlade Pedra Sancheza. 65-letnega varnostnika iz severovzhodnega mesta Terrassa Manuela Murilla Sancheza so aretirali leta 2018, ko je policija izvedela za sporočila, ki jih je delil na WhatsAppu z desničarsko skupino.