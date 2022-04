Pahor sprejel predstavnike nemško govorečih skupnosti v Sloveniji

Ljubljana, 12. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel predstavnike Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi in društva Kočevarjev staroselcev, ki so predsednika podrobno seznanili s svojim položajem in problemi, s katerimi se v državi soočajo.