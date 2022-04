Jug Švice v zimi z najnižjo snežno odejo od začetka zbiranja podatkov

Davos, 12. aprila - Številne vremenske postaje na jugu Švice so preteklo zimo zabeležile najmanjšo količino snežnih padavin od začetka zbiranja podatkov, so iz Davosa sporočili raziskovalci, ki proučujejo snežne padavine in plazove. Raziskovalci švicarskega inštituta WSL menijo, da so razlog dolga sušna obdobja in razmeroma visoke temperature.