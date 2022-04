STA soočenje: Večina za dvig obrambnega proračuna, tudi na račun opreme, uporabne za zaščito in reševanje

Ljubljana, 15. aprila - Stranke, ki kandidirajo na volitvah, v veliki večini zagovarjajo dvig obrambnega proračuna, pri čemer mnoge izpostavljajo, da ta zajema tudi sistem zaščite in reševanja. Manj pa so si enotne v pogledih na to, v kaj bi investirali, ko gre za opremljanje Slovenske vojske (SV), pa tudi o tem, katere grožnje pretijo Sloveniji.