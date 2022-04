Zavarovalnica Generali praznuje 25 let delovanja v Sloveniji

Ljubljana, 12. aprila - Zavarovalnica Generali letos obeležuje 25 let delovanja v Sloveniji. Danes se po tržnem deležu uvršča na drugo mesto med zavarovalnicami na slovenskem trgu. V novem triletnem strateškem načrtu se je zavezala trajnostnemu poslovanju in grajenju vseživljenjskega partnerstva s strankami, so danes sporočili iz družbe.