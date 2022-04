Europol bo preiskoval Ruse, proti katerim so bile uvedene sankcije zaradi Ukrajine

Haag, 12. aprila - Evropska policijska agencija Europol je v ponedeljek začela operacijo, katere cilj je podpora preiskavam držav članic EU, ki so usmerjene v kriminalno premoženje ruskih posameznikov in podjetij, sankcioniranih zaradi vojne v Ukrajini. Operacijo Oskar so zagnali še skupaj z državami članicami EU ter agencijama Eurojust in Frontex.