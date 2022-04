Ljubljanska borza dopoldne pod gladino

Ljubljana, 12. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do okoli 11.30 izgubil 0,63 odstotka. Indeks so navzdol potisnile predvsem Krkine delnice, ki so najbolj prometne in so se pocenile za 1,26 odstotka. V prvi kotaciji se nobene delnice niso podražile.