Skupina Zdravstvo.si predstavila stališča strank do javnega zdravstvenega sistema

Ljubljana, 12. aprila - V skupini Zdravstvo.si so predstavili rezultate ankete, v kateri so politične stranke, ki sodelujejo na prihajajočih volitvah v DZ, pozvali k odgovorom na po oceni skupine ključna vprašanja za razvoj slovenskega zdravstva v prihodnosti. Z vprašanji so med drugim preverjali stališča strank do vključevanja zasebnih izvajalcev v javno zdravstvo.