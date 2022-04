V trgovskem centru v Krškem neznanci ukradli več artiklov

Krško, 12. aprila - Policisti s Policijske postaje Krško so bili v ponedeljek okoli 11. ure obveščeni o kraji v trgovskem centru v Krškem. Pet storilcev so policisti izsledili in prijeli. Med njimi je bila tudi 21-letnica, ki je v otroški voziček zložila več artiklov in brez plačila zapustila prodajalno. Ob opozorilu prodajalke je slednjo udarila in pobegnila.