Bled in Gorje prva prejemnika evropskega certifikata za občino brez odpadkov

Bled/Gorje, 12. aprila - Občini Bled in Gorje sta postali prvi evropski certificirani zero waste občini po presoji organizacije Mission Zero Academy. Ta je ocenila, da občini uspešno izvajata ukrepe za nič odpadkov in delujeta skladno s pogoji, ki jih zahteva certifikat. Prejeli sta dve zvezdici od petih, so sporočili iz društva Ekologi brez meja.