V Mariboru predstavitev sto let organizirane stanovanjske gradnje

Maribor, 12. aprila - V Mariboru danes odpirajo razstavo Iščem stanovanje..., ki prikazuje sto let organizirane stanovanjske gradnje v tem mestu. Razstava Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je zasnovana kot informativna pot po javnem prostoru od prve postaje pred Hišo arhitekture Maribor do nove soseske Pod Pekrsko gorco na drugi strani mesta.