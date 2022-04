Vreme: Pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti

Ljubljana, 12. aprila - Danes bo pretežno jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sončno, občasno bo nekaj oblačnih kopren na zahodu Slovenije. Predvsem popoldne bo pihal šibak veter južnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Še nekoliko topleje bo. V petek se bo zmerno pooblačilo, popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe.

Vremenska slika: Nad severno, delom srednje Evrope in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri priteka toplejši in še vedno suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno in čez dan precej toplo vreme.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.