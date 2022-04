V Tacnu lipa "zlatis" in lipi sorte "srebrnis"

Tacen, 12. aprila - Nosilci olimpijskih kolajn Benjamin Savšek, Andraž Vehovar in Peter Kauzer so danes ob kajakaški progi v Tacnu posadili drevesa. Ne gre za katerakoli drevesa, trije olimpijci so posadili lipe, ki ob cvetenju sodijo med medovita drevesa. Kot so se pošalili predstavniki slovenske kajakaške zveze, sta dve lipi sorte "srebrnis", ena pa sorte "zlatis".