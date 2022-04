New York, 11. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Ker so se vlagatelji pripravljali na poročilo o inflaciji, za katero je Bela hiša opozorila, da bi lahko bila izjemno visoka, se je vrednost delnic znižala, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.