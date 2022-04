Hojs in Mitarachi na srečanju na Bledu največ pozornosti namenila vojni v Ukrajini, migracijskih vprašanjih in schengenu

Bled, 11. aprila - Slovenski notranji minister Aleš Hojs in grški minister za migracije in azil Notis Mitarachi sta se danes srečala na Bledu. Največ pozornosti sta namenila vojni v Ukrajini, postopnemu pristopu k obravnavi pakta o migracijah in azilu ter političnemu upravljanju schengenskega območja, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.