Salzburžani z gladkim finalnim uspehom prvaki lige ICEHL

Salzburg, 11. aprila - Hokejisti Salzburga so novi prvaki najmočnejšega regionalnega tekmovanja, lige ICEHL. V današnji četrti finalni tekmi so v gosteh s 3:1 premagali Fehervar in se tako z gladkih 4:0 v zmagah veselili naslova prvaka v tem tekmovanju. Slovenski predstavnik SŽ Olimpija je v svoji prvi sezoni nastope končala v četrtfinalu.