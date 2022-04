Francija v Ukrajino poslala strokovnjake za preiskavo vojnih zločinov

Kijev, 11. aprila - Francoski policisti in forenziki so danes prispeli v Ukrajino z namenom, da bi oblastem pomagali pri preiskavah domnevnih ruskih vojnih zločinov, potem ko je bilo v mestih v okolici Kijeva odkritih več sto trupel civilistov. Rusija pa je francosko skupino že obtožila pristranskosti in opozorila, da bo poskušala omadeževati ugled Moskve.