Objavljen razpis za direktorja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

Ljubljana, 11. aprila - Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je v uradnem listu danes objavil javni razpis za imenovanje direktorja nacionalnega laboratorija. Kandidat za direktorja mora kandidaturi priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje štiriletnega mandata. Prijave na razpis zbirajo do 24. aprila do 12. ure.