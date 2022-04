Erasmus+ gradi prihodnost EU

Ljubljana, 11. aprila - Na drugi razpravi v ciklu Mladi za mlade na temo 35 let Erasmusa so danes sodelujoči poudarili, da program Erasmus+ gradi prihodnost Evrope. Uporabnikom omogoča neformalno in formalno izobraževanje v tujini, namenjen pa je tudi povezovanju in krepitvi skupnih evropskih vrednot, so sporočili iz pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.