V Varnostnem svetu ZN pozivi k večji zaščiti ukrajinskih civilistov

New York, 11. aprila - Predstavniki ZN so na današnji seji Varnostnega sveta ZN, posvečeni Ukrajini, poudarjali izjemno težak položaj, v katerem so se znašli ukrajinski civilisti, in pozivali k preiskavi vojnih zločinov ruskih okupatorjev. Ruski predstavnik je za vse trpljenje obtožil Ukrajince.