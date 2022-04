Gibanje Svoboda in civilna družba nasprotujejo odločitvi DVK, da na veleposlaništvu v Moskvi ne bo volišča

Ljubljana, 11. aprila - V Gibanju Svoboda in na Inštitutu 8. marec nasprotujejo odločitvi DVK, da na veleposlaništvu RS v Moskvi ne bo volišča za aprilske državnozborske volitve. Menijo, da gre za poseg v volilno pravico slovenskih državljanov. Kot primer navajajo nedavne volitve v Franciji in Srbiji, njihova veleposlaništva v Moskvi so volitve izvedla brez težav.