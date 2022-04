Nehammer: Pogovor s Putinom odkrit in oster

Moskva, 11. aprila - Na obrobju Moskve sta se danes sešla ruski predsednik Vladimir Putin in avstrijski kancler Karl Nehammer, ki je po približno enournem pogovoru dejal, da je bil ta zelo neposreden, odkrit in oster. Glavno sporočilo kanclerja je bilo, da se mora vojna nemudoma končati, saj so v njej na obeh straneh samo poraženci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.