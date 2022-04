Z dobrodelnim tekom Hop na Grad zbrali 23.000 evrov

Ljubljana, 11. aprila - Zdravniki ljubljanske pediatrične klinike so v nedeljo pripravili 4. dobrodelni tek Hop na Grad v korist otrok, ki se zdravijo na kliniki. S tekom po ulicah prestolnice so zbrali 23.000 evrov. Denar, zbran s startninami in donacijami, bodo namenili za nakup naprave za biofeedback, ki bo v pomoč pri zdravljenju otrok z duševnimi težavami.