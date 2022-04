Na vrhovnem državnem tožilstvu zanikajo očitke o neaktivnosti pri pregonu groženj premierju Janši

Ljubljana, 11. aprila - Na vrhovnem državnem tožilstvu zanikajo očitke nekaterih politikov, da so neaktivni pri pregonu groženj predsedniku vlade Janezu Janši. Kot navajajo, so državna tožilstva od leta 2020 zoper znane storilce v omenjenih zadevah na sodišča vložila 12 obtožnih predlogov, tri zadeve pa so v predkazenskem postopku z namenom identifikacije storilca.