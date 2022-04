Podgoršek: Z dodatkom k pogodbi o upravljanju državnih gozdov želimo izenačiti državna in zasebna zemljišča

Ljubljana, 11. aprila - Potem ko je ministrstvo potrdilo namero o spremembi namembnosti gozdov, je bilo slišati več nasprotovanj podpisu, saj naj bi to prineslo masovni posek gozda. Te očitke je danes kmetijski minister Jože Podgoršek znova zavrnil in pojasnil, da je namen dodatka izenačitev pogojev krčitve gozda na državnih in zasebnih zemljiščih.