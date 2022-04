Za nadaljnjo prenovo zdravilišča Debeli rtič 20.000 evrov donacijskih sredstev

Ljubljana, 11. aprila - Telekom Slovenije je Rdečemu križu Slovenije za nadaljnjo prenovo in ureditev bivalnih objektov ter okolice v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič predal donacijo v višini 20.000 evrov. Zdravstvena letovanja in rehabilitacije otrok potekajo že 66 let, v tem času pa je tam bivalo že okoli 650.000 otrok, so sporočili iz podjetja.