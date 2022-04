Velika Britanija s sankcijami proti Dodiku in Cvijanovićevi

Sarajevo, 11. aprila - Velika Britanija je danes uvedla sankcije proti srbskemu članu predsedstva BiH Miloradu Dodiku in predsednici Republike srbske Željki Cvijanović zaradi njunih poskusov spodkopavanja legitimnosti države. Britanske oblasti so obema prepovedale vstop v državo in zamrznile njuno premoženje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.