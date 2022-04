Grlič na Hrvaškem o krepitvi sodelovanja med inšpektorji na področju dela

Ljubljana, 11. aprila - Glavni inšpektor Inšpektorata za delo Jadranko Grlić se je v Zagrebu srečal z glavnim državnim inšpektorjem Andrijo Mikulićem in hrvaško vodjo sektorja inšpekcije dela Gordano Grizelj Portner. Razpravljali so o tesnejšem sodelovanju med slovenskimi in hrvaškimi inšpekcijami, ki nadzirajo izvajanje delovne zakonodaje, so sporočili z inšpektorata.