Ljubljanska borza: SBI TOP z rahlim padcem

Ljubljana, 11. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,48 odstotka. Borzni posredniki so ustvarili za 1,48 milijona evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke. Izgubile so 0,63 odstotka, navzdol so šle še delnice Luke Koper, NLB in Save Re.