Gibanje Svoboda ostro obsoja Mahničev tvit o Faili Pašić

Ljubljana, 11. aprila - Gibanje Svoboda ostro obsoja zapis državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča na Twitterju. Slednji je njihovo sodelavko Failo Pašić označil za "radikalno islamistko", Gibanje Svoboda pa obtožil, da prinaša islamizacijo in šeriatizacijo. Pašićeva in Gibanje Svoboda razmišljajo o ovadbi zaradi razžalitve in spodbujanja sovraštva.