Plačna vrzel med spoloma med mladimi v EU leta 2018 7,2-odstotna

Bruselj, 12. aprila - V EU je bila leta 2018 razlika v plačah med spoloma med mladimi, starimi od 25 do 29 let, 7,2-odstotna, v četrtletnem pregledu razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi ugotavlja Evropska komisija. Slovenija je bila sicer ena izmed redkih držav, kjer je bila plačna razlika med mladimi večja od razlike za celotno populacijo.