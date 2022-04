V tehniškem muzeju potekajo Dnevi kemijskih znanosti in tehniške varnosti

Bistra, 12. aprila - Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani prvič organizira Dneve kemijskih znanosti in tehniške varnosti. V sklopu teh bodo sodelavci fakultete od danes do četrtka med 9. in 13. uro predstavljali različne interaktivne poskuse, so danes sporočili iz muzeja.