V italijanski Piacenzi do 24. julija na ogled Klimtova dela

Piacenza, 13. aprila - V galeriji sodobne umetnosti Ricci Oddi v italijanski Piacenzi bo do 24. julija na ogled več kot 160 del avstrijskega slikarja Gustava Klimta. Na ogled bodo med drugim slike, skulpture, grafike in predmeti dekorativne umetnosti iz 20 zasebnih in javnih zbirk, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.