Vandali v Velenju nad kolesa Bicy

Velenje, 11. aprila - Neznanci so se v Velenju spravili na kolesa v sistemu Bicy. Že prvi dan sezone so poskušali odtrgati kolesa iz sistema, nekaterim je to tudi uspelo. Varnostne kamere so vsa dejanja posnele, proti storilcem pa so podali kazenske ovadbe na Policijsko postajo Velenje, so danes sporočili z velenjske občine, kjer obsojajo vandalizem.